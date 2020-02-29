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Морозов прокомментировал перестановку на посту вице-президента КХЛ по хоккейным операциям

17:48
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал перестановки в руководстве лиги. Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ по хоккейным операциям. Лига приняла решение о временном возложении обязанностей вице-президента КХЛ по хоккейным операциям до конца сезона-2019/2020 на руководителя департамента проведения соревнований Сергея Козлова для оперативного решения возникающих вопросов по проведению матчей плей-офф.

— Спасибо Георгию Викторовичу за проделанную работу в КХЛ, — цитирует официальный сайт КХЛ Морозова. — Мы понимаем, что сезон находится в самом разгаре и ни один процесс не должен останавливаться, поэтому спортивной частью функций должности вице-президента по хоккейным операциям будет заниматься Сергей Анатольевич Козлов. Он уважаемый в хоккейном мире человек, работает в лиге с первого дня и у него есть неоценимый опыт решения спортивных задач. Оставшиеся направления были перераспределены между другими вице-президентами КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/02/29/466740.html

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