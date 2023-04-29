Президент КХЛ Морозов: «У ЦСКА есть стержень внутри команды, правильный подбор игроков»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (4-3).

— Гранды показали отличный хоккей, отличную серию из семи матчей. ЦСКА вообще установил рекорд, три серии подряд из семи матчей выиграл. Ребята устали, ребята заслужили своей игрой эту победу. Поздравляю чемпионов. Будем двигаться дальше. Мы недавно приняли стратегию, с помощью которой рассчитываем на то, чтобы уравнивать команды. Надеемся, что впереди нас будут ждать еще более интересные серии плей-офф не только для нас, но и для болельщиков. Мы установили рекорд по посещаемости плей-офф.

— ЦСКА берет Кубок Гагарина второй год подряд...

— Это работа не только ребят, но и менеджмента, тренера, опыта и психологии ребят. Они в прошлом году проходили семиматчевую серию, проигрывая 1:3. В таких сериях они набираются опыта. Они доказали, что в этом году они сильнейшие. Просто у них есть стержень внутри команды, правильный подбор игроков, правильный разбор игр, поэтому они и побеждают. Другие клубы находятся в таких же условиях, что и ЦСКА, но некоторые не проходят первый раунд уже несколько лет. Надо там покопаться, почему так происходит.

— Можно ли эту серию назвать одной из лучших финальных серий?

— Для меня каждая серия лучшая. Конечно, большая интрига, отыграться с 1:3, команда приехала домой, проиграла. Это хоккей, это игра.