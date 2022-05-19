Морозов прокомментировал информацию об изменении лимита в КХЛ с сезона-2023/24

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал слова председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга об ужесточении лимита в лига с 5 до 3 иностранцев с сезона-2023/24.

— Разговоров по лимиту на сезон-2023/24 с Минспортом не было. Только предстоящий чемпионат, — отметил Морозов.

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорта РФ о сокращении числа легионеров в заявках команд с 5 до 3 игроков.