Морозов поздравил Ливо с рекордом по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил форварда «Салавата Юлаев» Джошуа Ливо с установлением нового рекорда лиги по количеству голов в одном регулярном чемпионате.

«Поздравляю нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо с новым рекордом по количеству шайб за один регулярный чемпионат. Он с большим отрывом возглавил снайперский гонку регулярки и стал одним из лидеров своей команды. Мастеровитый игрок с хорошим броском и отменным голевым чутьем — такие легионеры нужны клубам и Лиге, чтобы наша молодежь, работая с ними на тренировках и играя против них в матчах, получала новый опыт, стремилась к такому же уровню и перенимала у них лучшие качества», — приводит слова главы КХЛ пресс-служба лиги.

31-летний канадец забил свою 49-ю шайбу в сезоне в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1). Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат (48 голов), который был установлен в сезоне-2016/17.