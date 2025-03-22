Морозов поздравил Ливо с рекордом по голам за один регулярный чемпионат КХЛ
Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил форварда «Салавата Юлаев» Джошуа Ливо с установлением нового рекорда лиги по количеству голов в одном регулярном чемпионате.
«Поздравляю нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо с новым рекордом по количеству шайб за один регулярный чемпионат. Он с большим отрывом возглавил снайперский гонку регулярки и стал одним из лидеров своей команды. Мастеровитый игрок с хорошим броском и отменным голевым чутьем — такие легионеры нужны клубам и Лиге, чтобы наша молодежь, работая с ними на тренировках и играя против них в матчах, получала новый опыт, стремилась к такому же уровню и перенимала у них лучшие качества», — приводит слова главы КХЛ пресс-служба лиги.
31-летний канадец забил свою 49-ю шайбу в сезоне в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1). Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат (48 голов), который был установлен в сезоне-2016/17.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -