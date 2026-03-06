Глава КХЛ Морозов: «Будем рады, если Ларионов привезет нам Макдэвида»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал отъезд главного тренера СКА Игоря Ларионова на Олимпийские игры в Милан.

65-летний специалист пропустил матч регулярного чемпионата против ЦСКА (3:0), так как вместе с руководством армейцев поехал в Милан на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 между Канадой и США (1:2 ОТ). Позднее в СКА заявили, что Ларионов в составе делегации клуба провел переговоры с представителями Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Я никак к этому не отнесся. Может, он поехал Коннора Макдэвида уговаривать, и мы только будем рады, если нам таких игроков привезут. Это чисто дело руководства и тренерского штаба. Спасибо ему, что он такой открытый человек, от него не стоит ждать грязного подвоха за спиной», — цитирует Морозова ТАСС.

Ранее Ларионов для издания Athletic сформировал состав сборной России на Игры-2026 и включил туда только игроков из НХЛ.