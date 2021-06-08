Морозов ответил на слова Брагина о малом количестве кандидатов в сборную России из КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов провел традиционное совещание с руководителями клубов лиги.

— Как вы прокомментируете слова Валерия Брагина, который заявил, что количество кандидатов в сборную из КХЛ с каждым годом снижается?

— За состав отвечает только сам клуб. Также у каждого игрока есть выбор, где продолжать свою карьеру. Мы для этого и вводили жесткий потолок зарплат, чтобы нельзя было собрать всех лучших в одной команде. В прошлом году были интересные переходы; этим летом команды сменили Дмитрий Кагарлицкий и Альберт Яруллин. Клубы комплектуют свои команды, и мы не можем вмешаться и указывать им, как формировать составы. О словах Брагина, что все меньше конкуренции — знаете, мне здесь тяжело судить. Я считаю, что наши ребята — которые из КХЛ — на чемпионате мира проявили себя здорово, были лидерами: Толчинский, Морозов, Воронков. Поэтому заявлять, что все меньше конкурентоспособных игроков из КХЛ, я бы не стал.

— Олимпийская пауза будет достаточно длинной. Сейчас решается, будут ли на олимпиаде игроки НХЛ. Нет ли смысла как-то подстроиться под это решение, и не ломать так сильно регулярный чемпионат? Совсем без паузы вряд ли получится, но, может, ее сократить?

— У нас еще есть Латвия, Белоруссия, они будут играть в квалификационных турнирах. Думаю, те же финны привлекут наших хоккеистов, и клубы КХЛ будут ослаблены. К тому же тренерский штаб сборной России сейчас представляет клуб. Если тренерский состав уедет на олимпиаду, кто будет заниматься командой, проводить игры — если мы займем эту паузу? Давайте здесь не забегать вперед.

— На совещании были представители ФХР. С центрфорвардами-то что делать? У нас дефицит большой. Может, они лимит какой-то предлагали сделать?

— Мы не обсуждаем такие вопросы по комплектованию команд. Есть Шипачев в «Динамо» — чего им выяснять, у них есть классный центрфорвард. Другие клубы тоже кого-то растят... Иван Морозов в СКА, думаю, будет классным центром, парень растет. Но все-таки клубы должны сами воспитывать, мы им только помогаем всем возможным, создаем условия для этого. Есть лимит на пятерых легионеров. Что, недостаточно? Ну все живут же с этим.