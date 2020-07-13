Морозов оценил перспективы выступления «Барыса» в следующем сезоне КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил перспективы выступления «Барыса» и других клубов в следующем сезоне лиги.

— Мы внимательно следим за ситуацией как в Казахстане, так и в других государствах-участниках КХЛ. Действительно, ситуация в Казахстане сложная, — цитирует Морозова сайт КХЛ. — Однако «Барыс» не собирается отказываться от участия в чемпионате. До начала регулярки чуть больше полутора месяцев. Думаю, к этому моменту в Казахстане сумеют справиться со второй волной вируса. Возможно, клубу придется скорректировать план предсезонной подготовки, в частности, сдвинуть начало первого сбора. Тем не менее, от основных мероприятий межсезонья «Барыс» отказываться не собирается, в том числе от традиционного турнира «Кубок Президента Казахстана».

— Учитывая это, а также неопределенность с другими иностранными клубами, может ли быть изменена дата публикации календаря (крайний срок — 19 июля)?

— Пока продолжаем ориентироваться на эту дату, хотя времени осталось не так много. Но нужно иметь в виду, что ситуация диктует свои условия и, вполне возможно, дату публикации придется немного скорректировать.

Напомню, что, начиная с этого сезона, большая часть работы по составлению календаря автоматизирована, то есть, первоначальный вариант выдает специально разработанная программа. Но наша специфика предполагает то, что календарь надо обязательно дорабатывать вручную. Ситуация в этом сезоне уникальна, поэтому, если придется немного сдвинуть презентацию календаря — думаю, болельщики и клубы нас поймут. Ведь главное — качество календаря, который по возможности должен учитывать интересы всех.

В любом случае мы целиком и полностью зависим от развития эпидемиологической ситуации и решений федеральных и региональных властей, поэтому готовы к любым вариантам. В том числе и к оперативному изменению календаря в соответствии с новыми условиями.