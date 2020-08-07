Морозов объяснил, почему КХЛ допускает к чемпионату ЦСКА и «Салават Юлаев»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о допуске к чемпионату ЦСКА и «Салавата Юлаева», которые отказываются выплатить «налог на роскошь» за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне.

— Совет директоров принял решение, что все должны заплатить «налог на роскошь» за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне. «Динамо» прислало письмо о том, что все оплатит. ЦСКА и «Салават» обратились в дисциплинарный комитет. Работаем в юридической плоскости. Решили допустить их к чемпионату, так как это уважаемые клубы, много игроков сборной, — отметил Морозов. (Михаил Зислис)