Морозов назвал матчи «Драконов» в Шанхае важным шагом по возвращению команды в Китай на постоянной основе

Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги матчей «Шанхай Дрэгонс» в Китае.

Команда сыграла вынесенные матчи против «Сибири» (1:2) и «Барыса» (4:8).

«Это важный шаг по возвращению команды в Китай на постоянной основе, Лига и клуб ведут совместную работу в этом направлении. Эти игры позволили протестировать арену, работу всех служб, интерес китайской публики к хоккею. Он на хорошем уровне — это самое главное, спасибо китайским партнерам за гостеприимство и радушный прием. Суммарно матчи посетили 11 910 зрителей, что говорит о потенциале местного рынка — на второй матч были выкуплены все билеты, доступные в продаже, трансляции матчей были доступны на китайском ТВ», — приводил слова Морозова пресс-служба КХЛ.

«Шанхай Дрэгонс» с 54 очками в 63 играх занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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