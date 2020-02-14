КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Морозов избран президентом КХЛ

12:32
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Теги:

Континентальная хоккейная лига объявила об избрании Президентом лиги Алексея Морозова. Решение было принято по итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров единогласно.

Дмитрий Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.

Алексей Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодежная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/02/14/466054.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир