Морозов избран президентом КХЛ
12:32
Континентальная хоккейная лига объявила об избрании Президентом лиги Алексея Морозова. Решение было принято по итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров единогласно.
Дмитрий Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.
Алексей Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодежная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.
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