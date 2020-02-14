Морозов избран президентом КХЛ

Континентальная хоккейная лига объявила об избрании Президентом лиги Алексея Морозова. Решение было принято по итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров единогласно.

Дмитрий Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.

Алексей Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодежная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.