Мороз заявил, что удаление в третьем периоде сыграли большую роль в поражении от «Спартака»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз назвал причину поражения команды в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ против московского «Спартака» (2:4).

«Хорошая, быстрая игра. Играть против лидера всегда интересно. Нам не удалось реализовать свои моменты. Шансов было предостаточно. Удаления в третьем периоде нас подвели, они сыграли большую роль в поражении», — приводит слова Мороза Legalbet.

«Спартак» набрал 60 очков и по дополнительным показателям обошел «Динамо» (60 очков) в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые одержали четвертую победу подряд.

У «Динамо» прервалась победная серия из трех игр. Минчане с 40 очками — на 8-й строчке.