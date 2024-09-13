Мороз стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз стал самым молодым автором хет-трика в истории белорусской команды в КХЛ. Ему сейчас 20 лет и 298 дней.

В пятницу, 13 сентября, Мороз забросил три шайбы в ворота «Барыса» (5:1).

Предыдущий рекорд принадлежал Куинтону Хаудену, оформившему хет-трик в составе «Динамо» в возрасте 25 лет и 254 дней.