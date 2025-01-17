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Сегодня, 19:45

«Монпелье» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Монпелье» и «Монако» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Монепелье» и «Монако» встретятся в матче 18-го тура французской лиги 1 в пятницу, 17 ноября. Игра будет проходить на «Стад де ля Моссон» в Монпелье и начнется в 21.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке на сервис). С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 18-й тур
17 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Монако

Предыдущая встреча команд в лиге 1 прошла в сентябре 2024 года и завершилась победой «Монако» — 2:1.

«Монпелье» находится на последнем, 18-м месте в чемпионате Франции с 9 очками в 17 турах. «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 31 очком, у лидирующего «ПСЖ» — 43.

Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 45 26 19 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 45 29 16 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Автомобилист 45 26 19 58
5 Металлург Мг 46 28 18 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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22.01
17.01 15:30
Сибирь – Локомотив
 2 : 3 Б
17.01 16:30
Авангард – ЦСКА
 4 : 0
17.01 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 1 : 4
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
17.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
17.01 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
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