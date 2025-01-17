«Монепелье» и «Монако» встретятся в матче 18-го тура французской лиги 1 в пятницу, 17 ноября. Игра будет проходить на «Стад де ля Моссон» в Монпелье и начнется в 21.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке на сервис). С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Предыдущая встреча команд в лиге 1 прошла в сентябре 2024 года и завершилась победой «Монако» — 2:1.

«Монпелье» находится на последнем, 18-м месте в чемпионате Франции с 9 очками в 17 турах. «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 31 очком, у лидирующего «ПСЖ» — 43.