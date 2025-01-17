«Монпелье» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Монпелье» и «Монако» встретятся в матче чемпионата Франции
«Монепелье» и «Монако» встретятся в матче 18-го тура французской лиги 1 в пятницу, 17 ноября. Игра будет проходить на «Стад де ля Моссон» в Монпелье и начнется в 21.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке на сервис). С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».
Предыдущая встреча команд в лиге 1 прошла в сентябре 2024 года и завершилась победой «Монако» — 2:1.
«Монпелье» находится на последнем, 18-м месте в чемпионате Франции с 9 очками в 17 турах. «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 31 очком, у лидирующего «ПСЖ» — 43.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|37
|10
|76
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|45
|26
|19
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Автомобилист
|45
|26
|19
|58
|5
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|45
|19
|26
|44
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
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21.01
22.01
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|2 : 3 Б
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|4 : 0
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|1 : 4
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
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