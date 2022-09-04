Самый непонятный момент дня в КХЛ: защитник СКА перестал обороняться перед голом «Салавата» после отмашки соперника

3 сентября СКА на своем льду обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2 (ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Забавный эпизод произошел в третьем периоде встречи. Форвард уфимцев Александр Кадейкин удерживал шайбу за воротами соперника и одной рукой оттолкнул 20-летнего форварда питерцев Марата Хуснутдинова от себя, после чего освободился от его опеки и сделал результативный пас на Сергея Шмелева.