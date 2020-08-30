Молодой защитник «Барыса» заявил, что не хочет становится новым Рыспыевым

Защитник «Барыса» Тамирлан Гайтамиров, который в последние пять лет играл в США, рассказал о своем стиле игры и прокомментировал шансы закрепиться в КХЛ.

20-летний 193-сантиметровый защитник был капитаном молодежной сборной Казахстана, а перед новым сезоном подписал однолетний контракт с «Барысом», сообщает Vesti.kz.

— Все очень помогают. Родная столица. С каждым днем становимся лучше, выполняем установки тренера, — сказал Гайтамиров.

— Играл в «Барысе» Дамир Рыспаев, который был и защитником, и подраться мог. Если судить по вашим видео, вы тоже не против подраться на льду. Готовы к такому взрослому хоккею?

— Да, готов. Но моя задача не драться... Но своего партнера я защищу. Но моя задача не драться, а играть. Но если грубо сыграют против партнера, то я встану, не проблема.