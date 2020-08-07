Молодежная сборная России победила «Сочи» в матче сочинского товарищеского турнира — Parimatch Sochi Hockey Open — 4:2.

В первой игре сборная одержала победу 6:0, а во второй — 10:0.

Хоккей

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Parimatch Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — Россия U20 — 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Голы: Фирстов — 2 (Князев, Абрамов), 1:10 — 0:1. Пономарев — 1 (бол., Грошев, Е.В. Гуськов), 21:05 — 0:2. Абрамов — 4 (Спиридонов, Елизаров), 25:27 — 0:3. Лихачев — 3 (Амиров), 36:05 — 0:4. Данилин — 1, 53:46 — 1:4. Данилин — 2 (Константинов, Филиппов), 57:08 — 2:4.

Вратари: Плешков — Е.В. Гуськов.

Броски: 16 (6+5+5) — 44 (14+15+15).

Судьи: Гофман, Фатеев.

7 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».