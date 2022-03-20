Моисеев: «СКА подстроится к матчам в Москве и будем показывать лучшую игру»

Нападающий СКА Данила Моисеев после победы над «Спартаком» (2:1) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ подвел итоги встречи.

«Первый матч был неудачным. Я смотрел его со стороны: казалось, у команды было волнение, переживания. Сегодня перед игрой поговорили, обсудили, чего не хватало, в чем надо прибавить. В моменте с голом Ожиганова все началось с хорошего паса от Оскара Фантенберга. Я на скорости вошел в зону, ушел в угол, посмотрел, кто открыт и увидел Игоря Ожиганова. У меня получилось отдать, у него получилось забить — удача повернулась к нам. Мы подстроимся к матчам в Москве и будем показывать лучшую игру».

Счет в серии 1-1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.