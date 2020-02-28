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«Мои дети говорят по-русски, отлично пишут и читают». Ковальчук объяснил, почему он рад, что уехал в КХЛ

14:35
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Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» рассказал, почему уехал в КХЛ играть за СКА.

— Говорят, что если бы Ковальчук не уехал в КХЛ — у него тоже было бы 700 голов.

— Я очень рад, что я уехал в КХЛ и провел там отличные пять сезонов. Я поиграл в своей родной стране. Постоянно видел свою маму, сестру. Мои дети были в России — практически там выросли. Они говорят по-русски, отлично пишут и читают. Это очень важно. И, конечно, мы выиграли Олимпиаду. Это была цель моего отца и моя цель. В первую очередь, тогда это было самым важным. (Алена Гребенькова)

Полное интервью с Ильей Ковальчуком можно прочитать здесь

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