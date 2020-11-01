Вратарь омского «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о конкуренции с Эмилем Гариповым и распределении игрового времени.

— Сейчас мы играем по матчу, — сказал Бобков в интервью «СЭ». — На старте сезона Эмиль здорово провел первые шесть игр. Не вижу ничего плохого, если тренерский штаб решил дать мне паузу, где-то психологически разгрузиться, лишний день потренироваться. С седьмой игры мы выходим практически через матч и работаем по этому расписанию. С одной стороны, это правильно. Бывают очень тяжелые игры, когда за сутки ты не успеваешь восстановиться. А так ты психологически понимаешь, что, выложившись сегодня на сто процентов, у тебя будет время восстановиться к следующему матчу.

— Конкуренция с Эмилем Гариповым подстегивает становиться лучше или скорее давит психологически?

— Конкуренция должна быть всегда — она помогает расти. Эмиль — очень хороший вратарь, и я многому у него учусь, каждый день видя, как он тренируется и играет. У каждого вратаря есть свои сильные стороны. Когда он только пришел в середине прошлого сезона, я сразу же почерпнул пару моментов.

Что касается игр, мы — профессионалы и должны показывать свой уровень, когда нам дают шанс. Кого поставить на игру уже решает тренерский штаб. Если они выбрали этого вратаря, значит, уверены, что с ним больше шансов победить.

— Вы сказали, что многому научились у Эмиля. Можете назвать хотя бы один технический элемент?

— Эмиль — один из лучших вратарей лиги в игре по позиции. Выбор позиции — одна из его самых сильных сторон, и он хорошо ей пользуется. (Михаил Скрыль)