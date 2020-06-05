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Брагин назначен главным тренером сборной России

09:00
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru
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Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России.

Валерий Брагин.Брагин — новый главный тренер сборной России. Это одновременно логично и удивительно

63-летний специалист работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы.

До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине команда выиграла золотые медали МЧМ.

Брагин на посту главного тренера сборной России сменил Алексея Кудашова, который был назначен на эту должность в 2019 году.

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