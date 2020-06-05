Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России.

63-летний специалист работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы.

До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине команда выиграла золотые медали МЧМ.

Брагин на посту главного тренера сборной России сменил Алексея Кудашова, который был назначен на эту должность в 2019 году.