Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:4).

— Можно много не говорить, — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ. — Нужно готовиться к матчу с «Трактором». Выгрызать победу там. С такой реализацией... Вообще много моментов, в которых нужно добавлять.

Глеб Носов со старта играл в воротах из-за нагрузки на Загидулина в последних матчах — он «наелся»: без предсезонки, семь месяцев не играл.

Форма тех, кто переболел? Все по-разному восстанавливаются. Например, Потехин, который у нас первым поправился, до сих пор не может вернуть форму. Кто-то легче переносит, но всё равно потом падает в функциональную яму. Непростая ситуация.