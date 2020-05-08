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«Мне тогда повезло». Русский защитник рассказал о своем легендарном голе от своих ворот

23:40
Павел Роса, Андрей Марков и Павел Дацюк. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Павел Роса, Андрей Марков и Павел Дацюк. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Чемпион мира-2008, бывший российский защитник Андрей Марков в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о своем голе в ворота «Металлурга» (2:1 ОТ) в матче финала Евролиги.

— Ваш легендарный гол в ворота «Металлурга» в 1999 году не считаете одним из лучших моментов?

— Тот гол — просто стечение обстоятельств. Мне тогда повезло. Если бы мы выиграли тот матч, думаю, этот гол стоял бы особняком в моей карьере. Но он не помог нам в той игре. (Алена Гребенькова)

С 1998-го по 2000-й Марков выступал за московское «Динамо». 41-летний россиянин объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года.

Полностью интервью с Марковым читайте здесь

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