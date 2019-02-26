"Мне разрезали вены коньком". Петухов - о травме, полученной в матче с "Торпедо"

Нападающий "Барыса" Егор Петухов рассказал, что ему разрезали вены коньком в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Торпедо" (4:1). Форвард травмировал руку во втором периоде.

- Соперник наступил мне между локтем и крагой, коньком сделал шаг - и разрезал вены, но ничего, нормально. Зашили, все хорошо, - приводит слова Петухова sports.kz. - Обидно ли, что не доиграл матч до конца? Да нет, ничего обидного: я просто делал свое дело, а они - свое. Я ушел, видать, и ребята увидели мою кровь, - воспряли духом и начали забивать голы.

Когда я выйду? Да я мог вообще выйти и матч доиграть. У меня просто кисть не шевелится, а так все нормально! Да я шучу, - пальчики шевелятся, это хорошо, на самом деле. Ребята - молодцы, еще раз: красавцы, что выиграли.

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