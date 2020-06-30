«Мне никто не гарантировал места в составе». Пьянов объяснил возвращение в «Амур»
Нападающий «Амура» Валентин Пьянов в интервью «Известиям» объяснил, почему вернулся в хабаровский клуб. Ранее он играл за «Амур» в сезоне-2018/19.
— Почему так важно было пойти играть именно под руководством нынешнего главного тренера «Амура» Александра Гулявцева?
— Не знаю, как правильно выразиться, но его отличает справедливый подход ко всем. Если выкладываешься на тренировках и в играх, то будешь и дальше выходить на лед в матчах. Нет такого, что пинаешь балду и попадаешь в состав. И более человеческие отношения благодаря ему складываются в коллективе. Поскольку он сам много где поиграл, имеет свое понимание хоккея и пытается его привить нам.
— Есть понимание, в каких звеньях будете играть?
— Надо еще заслужить, чтобы играть. Тем более, в первых звеньях. Мне никто не гарантировал места в составе, тем более, в ведущих тройках или большинстве. Да и я не привык к такому. Знаю, что это надо заслужить. И буду работать, чтобы мне не просто так доверяли.
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https://iz.ru/1029199/aleksei-fomin/mne-nikto-ne-garantiroval-mesta-v-sostave