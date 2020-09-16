Новичок СКА, вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин прокомментировал «СЭ» переход в петербургский клуб.

— Я был в курсе насчет обмена, так что это для меня не стало неожиданностью, — начал Бердин. — Никакой конкретной роли в СКА мне не обещали. В любом клубе все зависит от твоих возможностей. Нужно просто выходить, показывать с хорошей стороны и побеждать.

— В СКА есть Хелльберг, Самонов и Аскаров. Чем вы круче?

— Мне неважно, какие вратари в СКА. Я всегда за здоровую конкуренцию, но стараюсь фокусироваться на себе.

— Пару лет назад вас приглашали в ЦСКА, а сейчас вы решили вернуться в СКА, где полно талантливых игроков. Что изменилось?

— Многое. На данном этапе для меня важно вернуться в Россию.

— Какие впечатления от «пузыря» НХЛ, в котором вы пробыли с «Виннипегом»?

— Было немного тяжело находиться в закрытом пространстве, но деваться некуда. Мы только сидели взаперти, ничего не делали. Самое веселое — ездили на матчи, смотрели хоккей. Не особо долго там пробыл, мы вылетели в первом раунде.

— Вам уже сказали, когда могут позвать назад в Северную Америку?

— Никаких новостей из «Виннипега» нет о том, когда начнется сезон, или когда будет вакцина. (Евгений Белоусов)