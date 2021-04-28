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«Мне было очень обидно». Толчинский рассказал об уходе из ЦСКА в «Авангард»

21:55
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал о победе в Кубке Гагарина.

— В последние минуты на лавке думал, как бы не отключиться.

— Что сказал вам после матча Максим Мамин?

— Конечно, он расстроен. Поздравил меня. Он забивал уже победный гол в Кубке Гагарина, ничего страшного.

— Хотелось доказать, что не зря «Авангард» заплатил за тебя много денег ЦСКА?

— Это была нереальная мотивация, которая и помогла мне всего добиться. Честно, мне было очень обидно.

В среду «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Счет в финальной серии до четырех побед стал 4-2 в пользу омичей.

(Михаил Зислис)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры