19:26 | Хоккей — КХЛ

"Мне 28 лет, я хочу играть в хоккей, а не сидеть на скамейке". Галимов - о переходе в "Северсталь"

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Нападающий "Северстали" Ансель Галимов объяснил, почему выбрал именно клуб из Череповца для продолжения карьеры.

- Функционально чувствую себя хорошо, а вот тактически еще не готов, - цитирует официальный сайт КХЛ Галимова. - Нужно время, чтобы понять требования тренера. Предсезонка для этого и нужна, чтобы мы вкатились в сезон и наиграли сочетания и связки. Думаю, к началу чемпионата "Северсталь" наберёт оптимальную форму. Почему я выбрал именно Череповец? На меня вышел клуб, я не стал отказываться. Мне 28 лет, и я хочу играть в хоккей, а не сидеть на скамейке.

Галимов подписал контракт с "Северсталью" в начале августа.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/08/11/454834.html

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