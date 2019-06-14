Младший сын Соколова жаловался друзьям на агрессию старшего брата

Друзья младшего сына экс-игрока сборной России Максима Соколова рассказали, что он жаловался на отсутствие внимания со стороны родителей, а также про недавний конфликт со старшим братом. По словам друзей, младший из братьев мог только обороняться, а на старшего и тем более на маму он бы сам никогда не кинулся.

– Он рассказывал о болезни брата, говорил, что у него был лейкоз, – цитирует "КП-Петербург" друзей младшего сына. – Рассказывал, что мать буквально не отходила от брата. Каждые полчаса мыла полы, потому что в квартире всегда должно было быть чисто.

Он говорил, что его старший брат в последнее время стал очень агрессивным. Он звонил и жаловался на Максима. Недавно тот поссорился с мамой из-за какого-то пустяка и разбил стекло в машине. Он срывался по любому поводу. Разбил телевизор, когда проиграл в игре в приставке. До этого ломал джойстик. Старший брат в принципе был сильнее. Поэтому мы не верим, что он мог пойти на мать и на брата с ножом.

"Брат в лобовуху ударил кулаком. Ссора стала катализатором эмоций и он по-инфантильному начал в конвульсиях дергаться и ударил. Теперь сбежал в неизвестном направлении", – говорится в одном из сообщений от младшего сына Соколова, в котором он рассказал о конфликте.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье //

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