Младший сын Максима Соколова прошел полиграф по делу об убийстве матери

Младший сын экс-вратаря сборной России Максима Соколова прошел полиграф по делу об убийстве матери, информирует Telegram-канал Mash. 15-летний Арсений ходил на полиграф дважды. Оба раза не дали внятных результатов.

Как рассказал источник в следствии, после калибровки устройства при правдивом ответе даже на самые простые вопросы вроде "Вас зовут Арсений?" машина все равно показывала, что подросток лжет.

Также он продолжает настаивать, что не имеет отношения к убийству мамы. Полиграфолог не смог сделать четкого вывода, никакого заключения в итоге не составили.

Следователи опровергли информацию о результатах экспертизы по убийству жены Максима Соколова //

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