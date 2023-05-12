Мисюль рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с приходом тренерского штаба Никитина

Бывший защитник «Локомотива» Даниил Мисюль ответил на вопрос, что изменилось в ярославском клубе с назначением штаба Игоря Никитина.

«С приходом этого тренерского штаба в «Локомотиве» изменилось очень многое. Команда очень сильно добавила — и в психологии, и в игре. Мы были готовы к этому пути, но в плей-офф чего-то не хватило. Думаю, что дальше у команды все должно получиться с этим тренерским штабом. Согласен с высокой оценкой Юшкевича. Он один из лучших тренеров по работе с защитниками, с кем мне доводилось работать. Очень большое внимание уделяет мелочам и деталям. Всегда может подсказать какие-то такие вещи, о которых ты сам даже и не задумывался, не знал об этом, потому что тебе этого просто не говорили», — приводит «Чемпионат» слова Мисюля.

Никитин возглавляет ярославский клуб с 2021 года. В прошедшем сезоне «Локомотив» под его руководством вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где уступил в серии ЦСКА со счетом 3-4.