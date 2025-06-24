Мисюль подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2025/26

Защитник Даниил Мисюль подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Хоккеист является воспитанником железнодорожников и играл в основной команде с 2019 по 2023 год. Последние 2 сезона Мисюль провел в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Нью-Джерси» и «Бостона».

В сезоне-2024/25 на счету 24-летнего хоккеиста 58 матчей в АХЛ, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами. Также Мисюль провел 1 матч в НХЛ за «Девилз».