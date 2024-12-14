Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

14 декабря, 23:59

Миска рассказал о своем увлечении мотокроссом

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска рассказал, чем увлекается помимо хоккея.

«Мне нравится мотокросс, люблю следить за гонками. Наверное, это мое любимое занятие после хоккея. Купер Вебб, Кен Рокзен — мои любимые райдеры. Я раньше сам много катался. Кто бы мог из «Динамо» мне составить конкуренцию в мотокроссовых гонках? Не знаю, думаю, Уил. Он самый быстрый в команде (смеется)», — сказал Миска Legalbet.

В текущем сезоне Миска провел за бело-голубых 13 матчей.

Источник: Legalbet
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
Читайте также
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панин и Яковлев проведут детский мини-турнир «Уральская классика» в Магнитогорске
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 35 7 28 18
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
17.12 15:30
Сибирь – Авангард
 - : -
17.12 19:00
Витязь – Торпедо
 - : -
17.12 19:30
ЦСКА – Куньлунь РС
 - : -
17.12 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
17.12 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости