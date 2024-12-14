Миска рассказал о своем увлечении мотокроссом

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска рассказал, чем увлекается помимо хоккея.

«Мне нравится мотокросс, люблю следить за гонками. Наверное, это мое любимое занятие после хоккея. Купер Вебб, Кен Рокзен — мои любимые райдеры. Я раньше сам много катался. Кто бы мог из «Динамо» мне составить конкуренцию в мотокроссовых гонках? Не знаю, думаю, Уил. Он самый быстрый в команде (смеется)», — сказал Миска Legalbet.

В текущем сезоне Миска провел за бело-голубых 13 матчей.