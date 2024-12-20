Миска покинул «Динамо» по инициативе клуба

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним американцем расторгнуто по инициативе клуба. Ранее в «Динамо» в обмен на денежную компенсацию перешел вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.

Миска перешел в «Динамо» летом 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел 14 матчей в КХЛ, в которых 1 раз сыграл на ноль при 90,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,81.