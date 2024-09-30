Миска оценил пропущенные шайбы в матче с «Нефтехимиком»

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:4 Б).

«Я видел, что соперник подобрал отскок от бортика, у него на плечах был игрок. Я попробовал блокировать шайбу, упав на живот, но не удалось. Потом просто не видел момент из-за большого количества игроков, поэтому ничего не смог сделать. Что ж, такое случается, но мы нашли способ выиграть — это самое главное. После таких легких пропущенных шайб уверенность команды теряется, но несколько моих сейвов вернули нас на прежний уровень. Конечно, в паре пропущенных голов я виноват, но команда сыграла хорошо», — приводит слова Миски ТАСС.

«Динамо» набрало 10 очков в 10 играх и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл шестой матч подряд и с 11 баллами находится на 7-й строчке «Востока».