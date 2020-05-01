Мишин объявил музыку к новой короткой программе Туктамышевой

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о новых программах своей ученицы Елизаветы Туктамышевой. Он назвал музыку к короткой программе фигуристки.

— В прошлом сезоне Лиза Туктамышева демонстрировала программы с 3-м акселем, делала ультра-си сольно и в каскаде. В конце сезона пробовала четверной. Как повлияет карантин на исполнение сложных прыжков, от чего это будет зависеть?

— Если говорить о предстоящем сезоне Лизы, то надеюсь, новые программы станут лучшими в ее спортивной карьере, и это ощущение поможет ей справиться с техническими сложностями. Знаю из собственной практики: уверенность спортсмена в «жизнеспособности» программ напрямую влияет на результат. Когда человек выходит и знает, что у него замечательные программы, он будет лучше прыгать и лучше вращаться, — приводит ФФККР слова Мишина.

— Как вы отнеслись к тому, что постановка произвольной программы Лизы проходила в режиме онлайн вместе с Юрием Смекаловым?

— Это было мое предложение, привлечь в этом сезоне в качестве постановщика Юрия Смекалова, с которым мы знакомы давно, плодотворно работали. Но инициатива Лизы и Юрия ушла далеко вперед: с помощью целого коллектива разных специалистов они сделали то, чего в фигурном катании еще не пробовал никто. Нам очень хотелось сделать что-то оригинальное. Судя по замыслу и первым наброскам программы -- не ошиблись.

— Короткую программу, как уже сказала Лиза, ей ставили Анна Каппелини и Лука Ланотте?

— Да, и это тоже нетривиальный ход. Были предложены две темы — Мадонна и «Спартак». Я двумя руками ухватился за «Спартака». И когда мы попробовали исполнить какие-то фрагменты под эту музыку, то она настолько подошла Лизе, что стало понятно -- угадали. И в одной и другой программе Лиза выглядит очень необычно.