Мисхат Фахрутдинов: "После игры "Амур" получил серьезную взбучку"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (4:2) отметил, что команда старалась придерживаться плана на игру, однако в последние 5 минут допустила потерю концентрации. По словам специалиста, по окончании встречи игроки получили серьезную взбучку.

– Мы придерживались плана на игру на протяжении 55 минут, - приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. - В третьем периоде ждали контратак, поймали соперника, правильно оборонялись. После счета 3:0, казалось бы, играй спокойно, без ошибок, но, к сожалению, удаление сыграло с нами злую шутку. Просто пропижонили две шайбы. Из-за этого была нервная концовка. Очень жаль, что игроки не до оконца понимают, что матч длится 60 минут. Команда по окончании матча получила серьезную взбучку.