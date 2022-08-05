Мишарин рассказал, как изменились тренировки в «Торпедо» с приходом Ларионова

Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин рассказал, как изменились тренировки с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера нижегородского клуба.

«Немировски давал полдня на восстановление, чтобы на следующий день игроки опять отработали тренировку в полную силу, не жалея себя. И было видно, что все ребята работали по максимуму. Вероятно, это и давало результат. Тренировки с Ларионовым сразу начались интенсивные, без всяких поблажек. Никаких втягивающих занятий. Это все осталось в далеком прошлом. И в зале тренировки стали более «подвижные». Разговор с новым главным тренером состоялся еще весной. Ларионов обозначил, что от меня требуется. Он сказал, что ждет от меня как от опытного хоккеиста уверенной игры», — приводит официальный сайт КХЛ слова Мишарина.

В мае 37-летний Мишарин продлил контракт с нижегородским клубом на 1 сезон. На счету защитника 2 (0+2) очка в 23 встречах за «Торпедо» в прошедшем сезоне. Мишарин выступает за нижегородцев с 2019 года.

В мае Ларионов возглавил «Торпедо». Свой пост специалист занял в июле 2022 года. Ларионов сменил на этой должности Дэвида Немировски, который работал в клубе с 2018 года. В прошедшем сезоне «Торпедо» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.