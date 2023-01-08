Мирошниченко сыграет в первой тройке «Авангарда» в матче с «Автомобилистом»

Как стало известно «СЭ», 18-летний нападающий Иван Мирошниченко сыграет в первой тройке «Авангарда» в матче с «Автомобилистом».

Он заменит заболевшего Рида Буше в сочетании с Владимиром Ткачевым и Корбаном Найтом.

Мирошниченко провел 11 матчей в КХЛ и набрал 1 (1+0) очко.

Матч «Авангард» — «Автомобилист» пройдет сегодня, 8 января. Начало встречи — 14.00 мск.