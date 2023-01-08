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Сегодня, 12:13

Мирошниченко сыграет в первой тройке «Авангарда» в матче с «Автомобилистом»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», 18-летний нападающий Иван Мирошниченко сыграет в первой тройке «Авангарда» в матче с «Автомобилистом».

Он заменит заболевшего Рида Буше в сочетании с Владимиром Ткачевым и Корбаном Найтом.

Мирошниченко провел 11 матчей в КХЛ и набрал 1 (1+0) очко.

Матч «Авангард» — «Автомобилист» пройдет сегодня, 8 января. Начало встречи — 14.00 мск.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
Иван Мирошниченко
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5 Динамо М 47 27 20 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
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4 Авангард 47 28 19 60
5 Сал. Юлаев 47 25 22 59
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Адмирал – Барыс
 1 : 5
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Динамо М – Торпедо
 - : -
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Авангард – Автомобилист
 - : -
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
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