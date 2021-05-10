Мирошниченко рассказал о желании закрепиться в основном составе «Авангарда»
Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал, что хочет закрепиться в основном составе «ястребов».
«Да мне на самом деле без разницы, кто будет в обновленном составе «Авангарда». Просто буду стараться показывать свою игру и попасть в состав. Я не говорил, что именно в первое звено. Но буду стараться попасть в состав. В первые три пятерки, наверное», — цитирует Мирошниченко «Известия».
В феврале 2021 года омский клуб заключил с 16-летним хоккеистом трехлетний контракт. На прошедшем ЮЧМ-2021 спортсмен забросил шесть шайб и был признан лучшим игроком полуфинала с Финляндией (6:5). Сборная России выиграла серебряные медали, проиграв в финале Канаде (3:5).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1161804/aleksei-fomin/budu-staratsia-popast-v-pervye-tri-piaterki-avangarda
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