Мирошниченко рассказал о желании закрепиться в основном составе «Авангарда»

Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал, что хочет закрепиться в основном составе «ястребов».

«Да мне на самом деле без разницы, кто будет в обновленном составе «Авангарда». Просто буду стараться показывать свою игру и попасть в состав. Я не говорил, что именно в первое звено. Но буду стараться попасть в состав. В первые три пятерки, наверное», — цитирует Мирошниченко «Известия».

В феврале 2021 года омский клуб заключил с 16-летним хоккеистом трехлетний контракт. На прошедшем ЮЧМ-2021 спортсмен забросил шесть шайб и был признан лучшим игроком полуфинала с Финляндией (6:5). Сборная России выиграла серебряные медали, проиграв в финале Канаде (3:5).