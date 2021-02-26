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Мирошниченко подписал трехлетний контракт с «Авангардом»

19:18
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«Авангард» заключил контракт с 17-летним нападающим Иваном Мирошниченко, сообщает 26 февраля официальный сайт клуба. Соглашение с победителей Юношеских Олимпийских игр рассчитано на три года.

В текущем сезоне Мирошниченко выступает в МХЛ в составе «Омских Ястребов». Провел 16 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+9».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/41413/

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