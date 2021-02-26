Мирошниченко подписал трехлетний контракт с «Авангардом»

«Авангард» заключил контракт с 17-летним нападающим Иваном Мирошниченко, сообщает 26 февраля официальный сайт клуба. Соглашение с победителей Юношеских Олимпийских игр рассчитано на три года.

В текущем сезоне Мирошниченко выступает в МХЛ в составе «Омских Ястребов». Провел 16 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+9».