Миронов: «Все, что планировали в матче с «Йокеритом», не выполнили полностью, не знаю в чем проблема»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:6).

— Все, что планировали, не выполнили полностью. Сегодня совсем была другая команда, не то, что позавчера. Не знаю, в чем проблема завтра разберемся. А так игра уже в истории и готовимся к следующему матчу.

— Что случилось на первых секундах?

— Это просто игровой момент, может кто-то кому-то что-то сказал (улыбается). В хоккее испокон веков были и драки, и силовые приемы. Мы же не плюшевые мишки. Мы не играем в женский хоккей, в котором нельзя сталкиваться. Может, кто-то кому-то что-то сказал нелестного, и из-за этого все произошло. Чистая игровая ситуация.

— Насколько не хватало Локтионова?

— Естественно, это ведущий игрок команды, сразу все слегка у нас посыпалось, не было времени наиграть новую тройку. Поэтому попытались сегодня Петерссона поставить, но он не смог заменить нам Локтионова. У Андрея серьезная травма, это будет на долгий срок, сейчас тяжело сказать. Поэтому будем думать, смотреть новые тройки, надо находить самый оптимальный варинт.

— Почему Пономарева не было в составе?

— Вася поехал в Воскресенск, завтра «Химик» играет. Ему нужна игровая практика, поэтому отыграет и вернется.