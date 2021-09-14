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Миронов — о возможном подписании Ковальчука: «Если он согласится, для нас это большой плюс»

22:10
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал возможное подписание контракта с нападающим Ильей Ковальчуком.

— Ковальчук в любой команде лидер. Если бы он был у нас, команда была бы более сконцентрированной. Если Илья подпишет контракт, для нас это большой плюс. Хотелось бы иметь такого лидера, почему нет, — заявил тренер.

Ковальчук покинул «Авангард» в апреле 2021 года после победы команды в Кубке Гагарина. В минувшем сезоне 38-летний хоккеист вышел на лед в 24 матчах и набрал 9 (4+5) очков.

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