Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал возможное подписание контракта с нападающим Ильей Ковальчуком.

— Ковальчук в любой команде лидер. Если бы он был у нас, команда была бы более сконцентрированной. Если Илья подпишет контракт, для нас это большой плюс. Хотелось бы иметь такого лидера, почему нет, — заявил тренер.

Ковальчук покинул «Авангард» в апреле 2021 года после победы команды в Кубке Гагарина. В минувшем сезоне 38-летний хоккеист вышел на лед в 24 матчах и набрал 9 (4+5) очков.