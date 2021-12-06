Миронов о восстановлении Локтионова: «Андрей уже начал тренироваться в зале»

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Очень тяжелый матч для нас, — считает Миронов. — Соперник не давал нам пауз. Очень хорошая команда. Видно, что наши ребята были заряжены на победу. Тяжело — пятая игра через день плюс переезды. Накапливается усталость, но ребята сделали все возможное и невозможное и выиграли матч.

— Как состояние Андрея Локтионова? Как считаете, удалось ли его заменить благодаря перестановкам в звеньях?

— Травма потихоньку заживает. Андрей уже начал тренироваться в зале. Его тяжело заменить, он — ведущий игрок команды. Таких хоккеистов очень жалко терять. Он нужен команде в таких серьезных матчах. Ребята, которые играют, стараются и делают все возможное. Вы видите: результат есть. Конечно, мы ждем скорейшего выздоровления Андрея. Он реально нам поможет. Он нужен нам, когда будет готов на сто процентов. Никто не будет форсировать возвращение, у него сложная травма.

— Обмен Эдуарда Гиматова на Тимура Хафизова призван добавить глубины центральной оси?

— У нас и так нет большой глубины состава. Мы обговорили обмен с руководством. Нам нужен центральный нападающий из-за потери Локтионова. Руководство решило сделать такой обмен.