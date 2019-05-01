Московское "Динамо" достигло договоренности о подписании новых контрактов с защитниками Андреем Мироновым, Артемом Волковым, а также нападающим Иваном Игумновым, сообщает официальный Твиттер столичной команды. Сроки контрактов с хоккеистами будут объявлены после 16 мая.

В сезоне-2018/19 Миронов провел 52 игры, набрал 6 (1+5) очков и при показателе полезности "+2".

Волков выходил на лед 67 раз, набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности "+3".

Игумнов выступил в 61 матче и набрал 10 (4+6) очков.

💥 Андрей Миронов, Артем Волков и Иван Игумнов продолжат выступать за московское "Динамо" 💥



Хоккейный клуб "Динамо" Москва достиг договоренности с защитниками Андреем Мироновым и Артемом Волковым, а также нападающим команды Иваном Игумновым о подписании новых контрактов. pic.twitter.com/mWupePECi7 – "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 1 мая 2019 г.

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