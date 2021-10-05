Миронов: «Два удаления полностью сломали игру «Спартака» в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:4).

— Команда начала неплохо первый период, но эти два удаления сломали полностью нашу игру. «Металлург» ими воспользовался и забил два гола. После этого тяжело было вернуться в ту игру, которая была до удалений. Ребята старались, пытались исправить положение, но так уж вышло. Мы проиграли, поэтому сделаем выводы правильные и будем готовиться к следующей игре.

Сковронский неплохо отыграл, хороший период провел он. Пропустил гол, но там хороший бросок был в дальний угол, поэтому его вины в этом нет. Хотели как-то взбодрить команду, сменить вратаря на третий период, но не получилось, не хватило чего-то сегодня. Может ли он провести несколько матчей в КХЛ? Конечно, может. Будем разговаривать с тренером вратарей. Если выпадет шанс, он должен им воспользоваться, а он выпадет. Одним-двумя вратарями играть весь сезон тяжело. Всегда есть шанс, ему нужно просто трудиться, готовиться.

— С чем связано отсутствие голов у Кугрышева?

— На любого игрока идет давление, когда нет голов. Тем более таких результативных игроков. Надо трудиться, все придет через работу, самое главное, забить первый гол, а там пойдет дальше. Нужно больше бросать, больше нацеленности, — сказал Миронов.

«Металлург» продлил свою победную серию — команда выиграла 13 из 14 матчей в сезоне (одна победа была добыта в овертайме).

(Надежда Тонконог)