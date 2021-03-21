Миронов считает, что СКА поменял тактику и сыграл совсем в другой хоккей

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвел итоги второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (0:1).

«СКА поменял тактику, они сыграли совсем в другой хоккей, но я не согласен с тем, что мы не сразу смогли под это подстроиться. Могу ответить великой цитатой: «У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся». СКА поменял схему игры, они играли без забросов в зону. Нам тренерский штаб подсказал, и мы стали действовать по-другому», — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.

СКА сравнял счет в серии: 1-1. Следующая встреча пройдет в Москве 22 марта