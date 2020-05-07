Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко в интервью «Известиям» отметил, что был готов к снижению запросов по зарплате в связи с новым потолком зарплат.

— На переговоры влияла неопределенность с потолком зарплат, когда ЦСКА еще пытался убедить КХЛ поднять его на 400 млн рублей?

— Всем уже было понятно, что контракты будут меньше. К тому же к этому моменту «Адмирал» вышел из КХЛ. То есть появились дополнительные свободные игроки, которые могут усилить любой клуб. И уже от агента и других хоккеистов я узнавал, что кому-то урезают контракты, с кем-то их просто не продлевают. Все это было на слуху, поэтому изначально понимал, что придется подвинуться в зарплате.

— Сейчас уже ощущается, что с введением жесткого потолка в КХЛ «мир перестал быть прежним»?

— Да, абсолютно точно.