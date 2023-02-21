Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:05

Минскому «Динамо» интересен Разин

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» рассматривает кандидатуру Андрея Разина на роль главного тренера в следующем сезоне.

Однако у специалиста, который уже пятый сезон руководит «Северсталью», есть предложение от еще одного клуба КХЛ.

Напомним, что сейчас команду из Минска возглавляет канадский специалист Крэйг Вудкрофт.

«Динамо» из Минска продолжает борьбу за попадание в плей-офф, занимая за два матча до конца ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ восьмое место в Западной конференции.

ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
Андрей Разин
1
2
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звягин: «Мне иногда приходится себя одергивать, чтобы не стать вместо тренера фанатом своего подопечного»

Звягин рассказал, что просил руководство «Металлурга» оплатить Самсонову поездку в Детройт
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 48 18 101
2 ЦСКА 65 41 24 90
3 Локомотив 66 40 26 89
4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 65 34 31 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 66 27 39 61
Результаты / календарь
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
21.02 19:10
Динамо Мн – Трактор
 - : -
21.02 19:30
СКА – Куньлунь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости