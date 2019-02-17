Минское "Динамо" заявило всего 16 полевых игроков на матч с "Сочи"

Минское "Динамо" включило в заявку всего 16 полевых игроков на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи", информирует официальная страница белорусского клуба "Вконтакте".
Помимо этого, хозяева заявили на игру еще двух вратарей.
Состав обеих команд выглядят следующим образом:
"Динамо" Мн:
Карнаухов (Хмыз)
Лисовец – Уиркош, С. Костицын – Терещенко – Хауден
Блум – Бокун, Парфеевец – Ковыршин – Пулккинен
Евенко – Знахаренко, Китаров – Волков – Когалёв
Литвинов
ХК "Сочи":
Барулин (Шикин)
Йокипакка – Ю. Александров, О’Делл – Росен – Бочаров
Будкин – Воробьев, Бакош – Коллинз – Шмелёв
Хомицкий – Рыков, Лугин – Точицкий – Старков
Д. Александров, Капустин – Калетник – Архипов, Алтыбармакян.
Встреча между минским "Динамо" и "Сочи" начнется в 17:00 по московскому времени.