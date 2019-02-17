Минское "Динамо" заявило всего 16 полевых игроков на матч с "Сочи"

Минское "Динамо" включило в заявку всего 16 полевых игроков на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи", информирует официальная страница белорусского клуба "Вконтакте".

Помимо этого, хозяева заявили на игру еще двух вратарей.

Состав обеих команд выглядят следующим образом:

"Динамо" Мн:

Карнаухов (Хмыз)

Лисовец – Уиркош, С. Костицын – Терещенко – Хауден

Блум – Бокун, Парфеевец – Ковыршин – Пулккинен

Евенко – Знахаренко, Китаров – Волков – Когалёв

Литвинов

ХК "Сочи":

Барулин (Шикин)

Йокипакка – Ю. Александров, О’Делл – Росен – Бочаров

Будкин – Воробьев, Бакош – Коллинз – Шмелёв

Хомицкий – Рыков, Лугин – Точицкий – Старков

Д. Александров, Капустин – Калетник – Архипов, Алтыбармакян.

Встреча между минским "Динамо" и "Сочи" начнется в 17:00 по московскому времени.

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