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Минское «Динамо» заключило пробные контракты с тремя игроками

10:11
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Защитник «Немана» Никита Крыскин подписал просмотровый контракт с минским «Динамо». В нынешнем сезоне 25-летний игрок обороны набрал 9 (1+8) очков в 18 играх чемпионата Белоруссии, сообщает официальный сайт минчан.

Также форвард «Шахтера» Евгений Дадонов заключил пробный контракт «Динамо». В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист набрал 15 (9+6) очков в 18 играх и является одним из лучших бомбардиров клуба.

Кроме того, из фарм-клуба минской «Юности» на просмотр приглашен 23-летний форвард Егор Гайнетдинов. В сезоне-2017/18 Гайнедтинов оказался в Белорусси, в жлобинском «Металлурге», но уже по ходу чемпионата перешел в стан «Юности». За три сезона, проведенных в экстралиге, нападающий сыграл в 87 матчах и набрал 41 (27+14) очко.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/v-dinamo-minsk-tri-novobrantsa/

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